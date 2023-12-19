Зеленский надеется, что новое правительство Польши снимет блокаду границы

Президент Владимир Зеленский верит, что новое правительство Польши остановит блокаду границы с Украиной.

Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции.

"У вас новое правительство ... и я буду верить, что новое правительство снимет всю блокаду, которая является искусственной. Мы готовы, чтобы в Польше люди ничего не теряли, но нельзя политизировать вопрос зерна", - подчеркнул он на вопрос польского журналиста.

Он добавил, что из-за блокирования границы со стороны польских перевозчиков Польша понесла финансовые потери.

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"Потеряла потому, что мы построили коридор через Молдову - Румынию по железной дороге. Мы построили коридор по Черному морю - и стало меньше экспорта через Польшу. Мы хотели этого? Нет", - отметил Зеленский.

Глава государства рассказал, что имел разговор по этому поводу с премьер-министром Польши Дональдом Туском и президентом Польши Анджеем Дудой.

Он подчеркнул, что "нельзя политизировать вопрос зерна, когда у нас все заблокировано".

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Также Зеленский рассказал, что больше всего в этой ситуации Украине помогла Румыния.

"Слава Богу, появилась умная Румыния и просто мне президент Румынии Клаус Йоханнис помог. Помог нашим фермерам выжить. И у него были такие сложности, у него были забастовки... Я считаю, он показал проявление твердого человека, который сказал: Ценности сначала, а потом уже цены", - добавил президент.

Напоминаем:

По расчетам Национального банка украинские экспортеры потеряли около 160 миллионов долларов в результате блокады отдельных наземных пунктов пропуска через западные границы.