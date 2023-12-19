Зеленский о финансовой помощи от партнеров: Украина имеет многолетние обязательства 11 стран

Украина имеет многолетние обязательства по финансовой помощи от Бельгии, Дании, Кореи, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Франции, Германии, Швеции и Японии.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции.

"Долгосрочная помощь, я думаю, все равно будет тем плечом, если будут какие-то риски. Хотя я считаю, что нас партнеры не подведут. По крайней мере, таков был результат нашего визита", - сказал он.

По словам Зеленского, на сегодня Украина получила обязательства от Бельгии в виде 1,7 млрд, Дании - 4,2 млрд, Кореи - 2,3, Латвии, Литвы, Нидерландов - это сотни миллионов, Норвегии - 7,5 млрд, Франции - 2 млрд, Германии - 8 млрд, Швеции - более чем полмиллиарда, и будет многомиллиардная помощь от Японии". Однако глава государства не указал валюту.

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Эти средства имеют разные цели: гуманитарная помощь, поддержка экономики, социальные выплаты, но очень большая сумма от этих государств - военная помощь Украине.

"Я уверен в наших партнерах. Я считаю, что мы сделали все", - резюмировал Зеленский.

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