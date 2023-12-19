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В "Дії" появится интерактивная карта укрытий 

Вторник, 19 декабря 2023, 18:49 - Лия Ильченко

На Едином портале государственных услуг "Дія" появится интерактивная карта укрытий.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 19 декабря.

"Принимаем постановление, уточняющее требования к обустройству защитных сооружений гражданской защиты. Это нормы пешеходной доступности, четкий учет укрытий государством, громадами и предприятиями, аккумулирование данных в информационной системе, за которую ответственна ГСЧС и которая интегрирована с другими государственными реестрами", - сказал Шмыгаль на заседании правительства во вторник.

Премьер отметил, что вся информация о наличии укрытий будет доступна через "Дію" в виде интерактивной карты.

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"Каждый украинец сможет оценить состояние укрытия, направить жалобу или подать свое предложение. Аналогичная система уже работает по "Пунктам несокрушимости", - добавил он.

Дія война
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