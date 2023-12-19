Специалист по международным отношениям возглавил Гослесагентство

Кабинет министров Украины 19 декабря назначил Виктора Смаля главой Государственного агентства лесных ресурсов.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

"Назначен Смаль Виктор Игоревич председателем Государственного агентства лесных ресурсов Украины", - говорится в сообщении.

До назначения Виктор Смаль с 2021 года работал заместителем председателя Гослесагентства по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Кроме того, с мая он временно исполнял обязанности главы агентства после того, как бывшего главу Юрия Болоховца назначили гендиректором госпредприятия "Леса Украины".

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Из открытых источников о Викторе Смаля известно, что он окончил факультет международных отношений Национального университета им. Т.Шевченко.

Еще во время учебы, в 2006 году устроился помощником-консультантом народного депутата Украины.

С 2007 по 2013 год - работал в международных компаниях.

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С 2013 по 2020 год - занимался собственным бизнесом в сфере информационных технологий: создал сеть онлайн-магазинов по спортивному оборудованию; основал и развил IT-агентство на базе офисов в двух городах, которое специализировалось на разработке цифровых решений для корпоративных клиентов; создал первый геолокационный поисковый мессенджер GLOICE для мобильных телефонов.

В 2015 году создал онлайн-аукцион по продаже необработанной древесины для биржевой торговли в регионах Украины.

Напоминаем:

Ранее гендиректор госпредприятия "Леса Украины" Юрий Болоховец сообщил о начале жестких кадровых чисток. По его словам, в течение года безопасность "Лесов Украины" собирала информацию о фактах нарушений, проводила служебные расследования и передавала материалы правоохранителям.