В нескольких маршрутках Киева появилась возможность безналичной оплаты проезда

На некоторых пригородных маршрутных такси Киева введена возможность бесконтактной оплаты проезда через новое мобильное платежное решение на базе приложения "Терминал".

Об этом говорится в сообщении Приватбанка, который реализовал приложение "Терминал" в сотрудничестве с Visa.

Технология уже работает в отдельных пригородных маршрутных такси, которые соединяют Киев и область. В частности, бесконтактные платежи доступны на маршруте №368 м. Контрактовая - Боярка, на 18 маршрутных такси №820 м. Контрактовая - Боярка и на 10 маршрутных такси №805 м. Вокзальная - Вишневое.

Приложение "Терминал" работает для Android и iPhone. Для этого используют технологию Tap to Phone, которая недавно стала доступной в Украине.

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Для осуществления оплаты перевозчику нужно открыть приложение на телефоне, ввести сумму проезда и поднести устройство к пассажиру. Пассажир, в свою очередь, должен приложить банковскую карту или устройства с NFC-чипом к верхней части гаджета перевозчика и оплатить.

В то же время "Терминал" могут использовать не только перевозчики, но и другие предприниматели и владельцы бизнеса.

По состоянию на октябрь 2023 года приложением пользуются уже более 50 тысяч украинских предпринимателей всех сфер бизнеса.

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