"Укрзализныця" запускает единое цифровое окно для клиентов грузовых перевозок

АО "Укрзализныця" в рамках диджитализации клиентского сервиса внедряет единое цифровое окно для работы клиентов по грузовым перевозкам - "е.Портал УЗ-Карго".

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Вводим новый сервис для грузовладельцев, который значительно упростит оперативную работу и ускорит решение ряда вопросов. "е.Портал УЗ-Карго" имеет широкий диапазон возможностей, от проведения упрощенной процедуры заключения различных типов договоров, предоставления планов и заказов на перевозку до обмена электронными документами и данными по услугам по организации перевозок, в частности при решении спорных вопросов", - рассказал член правления компании Вячеслав Еремин.

В УЗ отметили, что "е.Портал УЗ-Карго" является более современной и удобной альтернативой использования программных продуктов "АС Клиент-УЗ" и "МЕСПЛАН", работа которых будет прекращена.

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Новая система позволяет:

обеспечить обмен электронными документами и данными с клиентами в сфере предоставления услуг по грузовым перевозкам и связанными с ними;

обеспечить единую среду обработки и оперативного хранения электронных документов и данных клиентов;

отследить статус выполнения перевозки.

А также позволит провести оптимизацию человеческих и уменьшение затратных ресурсов, минимизировать время на поиск документов и их прохождение между перевозчиком и клиентом и выведет на качественно новый уровень отношения между перевозчиком и клиентом.

Ознакомиться с системой и подключиться можно по ссылке.

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Экономическая правда