"Укрзализныця" запускает единое цифровое окно для клиентов грузовых перевозок
АО "Укрзализныця" в рамках диджитализации клиентского сервиса внедряет единое цифровое окно для работы клиентов по грузовым перевозкам - "е.Портал УЗ-Карго".
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
"Вводим новый сервис для грузовладельцев, который значительно упростит оперативную работу и ускорит решение ряда вопросов. "е.Портал УЗ-Карго" имеет широкий диапазон возможностей, от проведения упрощенной процедуры заключения различных типов договоров, предоставления планов и заказов на перевозку до обмена электронными документами и данными по услугам по организации перевозок, в частности при решении спорных вопросов", - рассказал член правления компании Вячеслав Еремин.
В УЗ отметили, что "е.Портал УЗ-Карго" является более современной и удобной альтернативой использования программных продуктов "АС Клиент-УЗ" и "МЕСПЛАН", работа которых будет прекращена.
Новая система позволяет:
- обеспечить обмен электронными документами и данными с клиентами в сфере предоставления услуг по грузовым перевозкам и связанными с ними;
- обеспечить единую среду обработки и оперативного хранения электронных документов и данных клиентов;
- отследить статус выполнения перевозки.
А также позволит провести оптимизацию человеческих и уменьшение затратных ресурсов, минимизировать время на поиск документов и их прохождение между перевозчиком и клиентом и выведет на качественно новый уровень отношения между перевозчиком и клиентом.
Ознакомиться с системой и подключиться можно по ссылке.
Экономическая правда