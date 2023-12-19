Кремле заявили, что заранее подготовили способы обхода санкций в отношении алмазов

НАПК

Кремль обещает обойти санкции, введенные Евросоюзом в отношении российских алмазов.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

По его словам, Москва уже знает способы обхода ограничений, поскольку готовилась к этому заранее.

"Что касается российских алмазов, то это было прогнозируемо, к этому готовились. Не думаю, что отсутствуют какие-то варианты обхода этих санкций. Они есть, они будут реализованы", — пообещал Песков.

Реклама:

Напоминаем:

Накануне, 18 декабря, Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России.

С 1 января 2024 года запрещается импорт, покупка и перевозка российских непромышленных природных и синтетических алмазов, а также ювелирных изделий с бриллиантами.

Реклама:

Постепенные ограничения на импорт алмазов, обработанных в третьих странах, начнут действовать с 1 марта, а полный запрет вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Еврокомиссия оценивает доходы России от экспорта алмазов в 4 млрд евро в год.