В "Дія" запущено 70 новых сервисов с начала полномасштабной войны - Шмыгаль
С начала полномасштабной войны на Едином портале государственных услуг "Дія" запущено 70 новых сервисов.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления на Diia Summit.
"Сегодня "Дія" пользуется почти 20 млн людей. С начала полномасштабной войны мы запустили еще 70 новых сервисов и работаем над стартом новых", - сказал премьер.
По его словам, среди самых востребованных услуг среди украинцев: оформление свидетельства о браке, документы о рождении ребенка, декларации с семейными врачами, социальные онлайн-услуги.
"Цифровизация – это не только об удобстве, но и об бережливости в условиях тяжелой войны с жестоким врагом. Внутренние ресурсы государство направляет на оборону", - отметил он.
Премьер подчеркнул неотложную потребность усилит эффективность расходов там, где это возможно.
Также от отметил, что на сегодня ежегодный экономичный и антикоррупционный эффект цифровизации составляет 34 млрд грн.
"Сегодня мы вводим новые и новые сервисы, и будем больше усиливать этот эффект", - констатировал Шмыгаль.
Напоминаем:
На Diia Summit презентовали:
- перерегистрацию авто в Дії без посещения сервисного центра МВД,
- е-Предприниматель - 8 услуг для бизнеса за 1 онлайн-заявлением,
- автоматические изменения в ФЛП без участия человека и ожиданий,
- услуги для моряков без бумаг и взяток.
Также был представлен новый дизайн "Дії", который обновили впервые.
В частности, сделали более функциональным главный экран, обновили документы и добавили ленту с важными обновлениями.