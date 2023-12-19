В "Дія" запущено 70 новых сервисов с начала полномасштабной войны - Шмыгаль

С начала полномасштабной войны на Едином портале государственных услуг "Дія" запущено 70 новых сервисов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления на Diia Summit.

"Сегодня "Дія" пользуется почти 20 млн людей. С начала полномасштабной войны мы запустили еще 70 новых сервисов и работаем над стартом новых", - сказал премьер.

По его словам, среди самых востребованных услуг среди украинцев: оформление свидетельства о браке, документы о рождении ребенка, декларации с семейными врачами, социальные онлайн-услуги.

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"Цифровизация – это не только об удобстве, но и об бережливости в условиях тяжелой войны с жестоким врагом. Внутренние ресурсы государство направляет на оборону", - отметил он.

Премьер подчеркнул неотложную потребность усилит эффективность расходов там, где это возможно.

Также от отметил, что на сегодня ежегодный экономичный и антикоррупционный эффект цифровизации составляет 34 млрд грн.

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"Сегодня мы вводим новые и новые сервисы, и будем больше усиливать этот эффект", - констатировал Шмыгаль.

Напоминаем:

На Diia Summit презентовали:

перерегистрацию авто в Дії без посещения сервисного центра МВД,

е-Предприниматель - 8 услуг для бизнеса за 1 онлайн-заявлением,

автоматические изменения в ФЛП без участия человека и ожиданий,

услуги для моряков без бумаг и взяток.

Также был представлен новый дизайн "Дії", который обновили впервые.

В частности, сделали более функциональным главный экран, обновили документы и добавили ленту с важными обновлениями.