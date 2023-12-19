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В "Дії" обновили дизайн приложения и добавили новые функии - Федоров

Вторник, 19 декабря 2023, 14:15 - Игорь Пилипив, Анастасия Жарикова

Приложение "Дія" получило новый дизайн и ряд новых функций, среди которых персонализированный раздел для каждого украинца. 

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время Дія Summit. 

"В приложении за последние три года появилось много послух, которые заставили нас переосмыслить дизайн "Дії". Мы добавили динамический фон и единый стиль для всех документов внутри, увеличили фото на них", - отметил Федоров. 

Также в приложении можно менять порядок документов и убирать те, которыми украинцы редко пользуются. Услуги в приложении теперь называются сервисами и имеют измененный дизайн. 

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Одним из главных обновлений в "Дії" является "Лента". Это новый персонализированный раздел, который благодаря определенному алгоритму адаптируется под потребности каждого пользователя. 

"Так как услуг и сервисов в приложении стало очень много, каждый пользователь в соответствии со своими потребностями будет получать подборку наиболее актуальных", - пояснил Федоров. 

Также министр добавил, что в 2024 планируется открыть код "Дії". 

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Обновления уже доступны для всех пользователей.

В пресс-службе "Дії" конкретизировали, что новыми функциями, доступными для всех пользователей стали:

  • автоматизированная услуга Внесение изменений о ФЛП;
  • перерегистрация авто;
  • е-Предприниматель - бета-тест;
  • услуги для моряков.

Экономическая правда.

Дія Минцифра
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