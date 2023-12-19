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Несколько районов Винницкой области обесточены из-за аварии на Ладыжинской ТЭС

Вторник, 19 декабря 2023, 13:59 - Лия Ильченко

На Ладыжинской теплоэлектростанции, входящей в структуру ДТЭК, произошла авария, из-за которой обесточены несколько районов в Винницкой области.

Об этом сообщает АО "Винницаоблэнерго".

Отмечается, что происшествие произошло вследствие технических причин.

"Эта авария не связана с вражескими атаками. Поэтому просим не сеять панику", - отметили в "Винницаоблэнерго".

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Также сообщается, что энергетики АО "Винницаоблэнерго", Ладыжинской ТЭС ДТЭК и Юго-Западного РДЦ прилагают максимум усилий, чтобы электроснабжение в быстрые сроки было восстановлено.

Сроки устранения аварии не указываются.

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Энергоснабжение потребителей возобновлено. Об этом сообщается в обновлении сообщения ДТЭК по состоянию на 14:40.

Как пояснила компания, сегодня на Ладыжинской ТЭС во время выполнения команды диспетчера по переключению линий возникла внештатная ситуация, в результате которой сработала автоматическая защита. Это привело к временному отсоединению выдачи мощности на линии электропередачи.

ДТЭК ТЭС
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