Рынок РФ полностью покинули 300 компаний, стоимость сделок может достигать $25 миллиардов – KSE Institute

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Из более 1500 иностранных компаний, которые владеют или владели активами в России, только 304 окончательно завершили свой выход. Потенциальная стоимость сделок 300 компаний может достигать 25 млрд долл.

Об этом сообщает KSE Institute.

По словам экспертов KSE Institute, даже эти суммы далеки от рыночных.

"Кроме тех, кто завершил сделки, еще 320 фирм пытаются уйти из России, публично заявив о своих намерениях или приостановив операции. Крупнейшие компании, которые полностью вышли, сгенерировали 82 млрд долларов дохода, в то же время те, что находятся в процессе выхода, - 65 млрд долларов", - говорится в сообщении.

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По расчетам Киевской школы экономики, оценочная стоимость "выходов" колеблется от 16,7 до 21 млрд долл.

"Более того, учитывая нераскрытые сделки, может потенциально приближаться к 25 млрд долларов (что говорит о продаже с существенным дисконтом).

Однако это только усиливает тезис о несоответствии цен рыночным. Например, ряд компаний (Heineken, Nissan, OBI Group, Renault, Tetra Pak) были проданы за 1 евро. В то же время другие, такие как Carlsberg Group и Danone, были фактически национализированы российскими властями", - подчеркивают в KSE Institute.

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При этом среди крупнейших сделок: продажа российского бизнеса объявлений Avito (2,4 млрд долларов), которым владела нидерландская инвестиционная группа Prosus, а также продажа своей доли (40% или 1,8 млрд долларов) компанией Eni в арктическом газовом проекте "Роснефти".

Из 386 юридических лиц, которые принадлежали почти трем сотням западных компаний, 25% были приобретены физическими, почти половина - местным топ-менеджментом, добавляет KSE Institute. Большинство покупателей (94%) были из России, остальные - из Китая, Турции и ОАЭ.

Эксперты также посчитали, что некоторые компании отправили в Россию товаров на сумму 3,6 млрд долл непосредственно перед выходом и на 0,4 млрд долл после него.

"Косвенные поставки же составили 2,5 млрд и 1,4 млрд долл соответственно. В частности, речь идет о L'Occitane, французском производителе косметических средств, который после своего выхода продолжал торговлю через посредников.

Ряд других, несмотря на свои обещания и заверения, также не спешат или не спешили полностью обрывать связи с РФ: Technip Energies (продолжает делать значительный вклад в подсанкционный проект "Арктик СПГ-2", связанный с производством сжиженного газа), Baker Hughes (отгружала нефтегазовое буровое оборудование в Россию после объявления о выходе) и т.д.", - говорится в отчете.

Всего по состоянию на 17 декабря 2023 года 304 (8,3% от общего числа записей в базе KSE или 23,6% от компаний, которые получали доход в России в 2022 году) международные компании полностью прекратили деятельность в РФ. Также 1232 (33,7% от общего числа) - свернули операции и заявили о намерении покинуть страну-агрессора.

В то же время 1573 (43% от общего числа) компании из попавших в мониторинг KSE Institute пока не собираются покидать российский рынок, работая без каких-либо изменений. Еще 547 (15% от общего числа) - приостановили новые инвестиции и продолжают выжидать.

Экономическая правда