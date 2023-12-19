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Минцифра хочет контролировать эффективность работы госсектора

Вторник, 19 декабря 2023, 12:14 - Лия Ильченко

Минцифра хочет контролировать эффективность госсектора с помощью "Дія.Офис".

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"На первых этапах сервис планируют использовать как инструмент для авторизации чиновников и средство коммуникации с гражданами. В будущем "Дія.Офис" будет иметь данные о целях каждого министерства и правительства в целом. Также Минцифры, которая занимается новым проектом, планирует запустить на основе приложения сервис, где будет оценка эффективности и КРІ чиновников", - рассказал вице-премьер.

Напоминаем:

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В начале декабря стало известно, что Кабинет министров принял постановление, которое позволяет запустить сервис "Дія.Офис" для чиновников.

Работники государственных учреждений смогут в "Дія.Офис":

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  • Иметь электронное удостоверение госслужащего.
  • Проводить опросы и пользоваться сервисами, которые повысят эффективность коммуникации.

Дія
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