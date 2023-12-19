В Киевраде допускают частичное закрытие и красной ветки метро, КГГА отрицает

В Киеве могут частично закрыть на ремонт и красную ветку метро, если экспертиза подтвердит аварийное состояния моста Метро.

Об этом сообщил глава постоянной комиссии Киеврады по вопросам бюджета Андрей Витренко в эфире телемарафона.

"Если покажет экспертиза, что мост Метро нужно будет закрывать. Сейчас выделены средства на разработку проектно-сметной документации, на создание соответствующих поисковых работ", – сказал Витренко.

Депутат назвал "апокалиптическим" вариант развития событий с закрытием моста. В частности потому, что мосты в Киеве имеют стратегическое значение, в том числе для деятельности ВСУ. Кроме того, в Киеве и так не хватает мостов для транспортного сообщения.

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"Это страшное событие, которое может произойти в любой момент", – отметил Витренко.

По его словам, мост Метро находится в аварийном состоянии по меньшей мере два года, однако бюджет на проведение капитального ремонта заложили только в этом году.

"Два года на это никто не обращал внимания, просто констатировали такой факт", - добавил он.

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Запланированное на следующий год выполнение работ по усилению опор моста Метро не повлияет на работу метрополитена. Об этом заявляют в КГГА.

"В сети распространяется очередная волна лжи, которую медиа распространяют, не разобравшись. На сегодня разрабатывается проектная документация по усилению опор моста. Уже в следующем году запланировано выполнение этих работ", - подчеркнул директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор.

"Подчеркиваю, на работу метрополитена выполнение работ не повлияет. "Красная" ветка метро будет работать в штатном режиме", добавил чиновник.

Напоминаем:

В Киеве процент аварийных мостов является критическим - 15% от общего количества.

В частности, в аварийном состоянии - 2 столичных внеклассных моста - мост Патона и мост Метро. На последних двух зафиксировано сплошную коррозию главных элементов, трещины опор, разрушение бетона.

Это показали результаты проверки Государственной комиссии по проверке мостовых сооружений.

Однако, по словам мєра Киева Виталия Кличко, центральная власть продолжает искать поводы для манипуляций и дискредитации власти столицы.

Что касается моста Метро, то, по словам Кличко, все дело в том, что этот объект имеет экспериментальную конструкцию.

"Его конструкция в советское время была экспериментальной, - таких мостов было всего несколько в СССР. И на сегодня остался только в Киеве. Перестроить его стоит минимум 500 млн евро. Это по оценкам европейских специалистов (ЕБРР), с которыми мы до войны разрабатывали проект и были договоренности о финансировании масштабного проекта", - отметил он.

"С началом широкомасштабной войны совместные с европейскими партнерами проекты поставлены на паузу", - добавил Кличко.

На сегодня из-за аварийного состояния тоннеля прекращено движение между станциями метро "Теремки"-"Демеевская".