Нефть дорожает: атаки на суда в Красном море нарушают цепи поставок

reuters

Цены на нефть выросли во вторник, поскольку нападения йеменских боевиков-хуситов, связанных с Ираном, на суда в Красном море нарушили морскую торговлю и заставили компании изменить маршруты судов.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 21 цент, или на 0,27%, до 78,16 долл за баррель в 05:30 по Гринвичу.

Фьючерсный контракт на американскую нефть марки West Texas Intermediate на январь подорожал на 3 цента, до 72,50 долларов за баррель. Более активный контракт на февраль подорожал на 6 центов, или на 0,08%, до 72,88 долларов.

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Оба бенчмарка выросли более чем на 1% в понедельник из-за опасений, что грузоотправители отводят суда от Красного моря.

"Несмотря на стабилизацию цен, потенциальные риски, вызванные перебоями в поставках и беспорядками на Ближнем Востоке, могут привести к значительной волатильности на нефтяных рынках", - сказала аналитик CMC Markets Тина Тенг.

"Рынки нефти могут столкнуться с дальнейшим восходящим давлением, если геополитическая напряженность обострится", - добавила она.

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Нефтяная компания BP временно приостановила все транзиты через Красное море, а группа нефтяных танкеров Frontline заявила в понедельник, что ее суда будут избегать прохода по этому маршруту, что свидетельствует о том, что кризис распространяется и на поставки энергоносителей.

Около 15% мирового судоходства проходит через Суэцкий канал, который соединяет Красное море со Средиземным, предлагая самый короткий судоходный маршрут между Европой и Азией.

Атаки хуситов на суда побудили Соединенные Штаты и их союзников обсудить создание специальной группы, которая бы защищала маршруты по Красному морю - Иран уже заявил, что этот шаг будет ошибкой.

Экономическая правда