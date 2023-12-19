Разминирование: с начала года в эксплуатацию вернули более 200 тысяч гектаров сельхозземель

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С начала года пиротехнические подразделения госорганов и неправительственных операторов обследовали и вернули украинским аграриям в использование более 200 000 га земель сельхозназначения.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Наши пиротехники - подразделения ГСЧС, ГССТ, неправительственные операторы противоминной деятельности демонстрируют очень хорошие результаты. Даже сейчас, зимой, когда погода, мягко говоря, не способствует работе в полях, еженедельно обследуется от 3 до 5 тысяч гектаров сельхозземель.

На сегодня из 470 тысяч гектаров земель, которые мы запланировали обследовать, в случае необходимости очистить и разминировать в первую очередь, уже возвращено аграриям к хозяйственной эксплуатации более 200 тысяч гектаров", - заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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По ее словам, правительство и международные партнеры в свою очередь усиленно работают над усилением возможностей операторов и стратегическим планированием работы всех соприкасающихся сторон в сфере противоминной деятельности на ближайшие 10 лет.

Свириденко добавила, что конечная цель - вернуть в безопасное использование до 80% территорий страны, которые сейчас считаются потенциально загрязненными.

По данным ОВА, по состоянию на 15 декабря с начала года было обследовано 268,6 тыс га земель сельхозназначения из около 470 тыс га, запланированных к первоочередному обследованию и разминированию.

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Из них около 205 тыс га вернули в эксплуатацию. За прошедшую неделю обследовали более 5 тыс га. Больше всего - 3,8 тыс га - в Херсонской области.

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Экономическая правда