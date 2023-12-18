ЕС усилит мониторинг танкеров, чтобы предотвратить обход санкций

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Страны Европейского Союза усилят мониторинг и обмен данными о танкерах, чтобы выявлять суда, которые переваливают нефть с судна на судно, скрывая ее российское происхождение.

Об этом сообщает пресс-служба Европейского Совета.

Отмечается, что ЕС вводит более жесткие правила соблюдения, чтобы пресечь схемы, по которым происходит обход санкций через манипулирование данными AIS (автоматическая система идентификации судов - ред).

Кроме того, усиленный механизм обмена информацией позволит лучше идентифицировать суда и субъекты, которые осуществляют обманчивые практики, такие как перегрузка с судна на судно (ship-to-ship).для сокрытия происхождения или назначения груза при транспортировке российской нефти и нефтепродуктов.

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Совет также решил ввести правила уведомления о продаже танкеров любой третьей стране, чтобы сделать более прозрачным их продажу и экспорт, в частности, в случае подержанных танкеров, которые могут быть использованы для обхода запрета на импорт российской нефти или нефтепродуктов и ограничения цен G7.

Напомним:

Совет Европейского Союза в понедельник, 18 декабря, завершил процесс принятия двенадцатого пакета санкций против России.

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