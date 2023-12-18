Турция сэкономила 2 миллиарда долларов на электроэнергии благодаря импорту российской нефти

Турция и турецкие компании сэкономили около 2 миллиардов долларов на счетах за электроэнергию в 2023 году благодаря увеличению импорта российской нефти и продуктов переработки.

Об этом свидетельствуют подсчеты Reuters на основе данных LSEG и оценок трейдеров.

Турция стала крупнейшим импортером российских энергоносителей в Западном полушарии после того, как вторжение России в Украину заставило европейские страны прекратить импорт большинства российской нефти и газа.

Агентство объясняет, что Китай и Индия импортировали из России большие объемы, чем Турция, однако близость Анкары к российским портам означает, что она экономит больше, чем другие покупатели, благодаря более дешевому фрахту.

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Согласно данным LSEG и расчетам Reuters, в ноябре 2023 года поставки российской сырой нефти сорта Urals в Турцию выросли до 400 тыс баррелей в день, что составляет около 14% от общего экспорта нефти морским транспортом в прошлом месяце.

Ожидается, что поставки в Турцию вырастут в ближайшие месяцы после того, как частный российский производитель нефти "Лукойл" подписал соглашение с азербайджанской компанией SOCAR о переработке до 200 тыс баррелей нефти в день на турецком нефтеперерабатывающем заводе STAR Socar.

Кроме роста поставок нефти, импорт Турции российского дизельного топлива, мазута, реактивного и морского топлива подскочил на 200% в январе-ноябре 2023 года до примерно 0,29 млн баррелей в день.

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Россия поставила в Турцию в январе-ноябре 13 млн тонн дистиллятов, включая 8,6 млн тонн дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы (ULSD 10ppm), по сравнению с 4,3 млн тонн дистиллятов, включая 3,2 млн тонн ULSD за тот же период 2022 года.

Турция в этом году платила на 25-150 долларов меньше за тонну (3,3-20 долларов за баррель) российского дизельного топлива по сравнению с ценами на аналогичные марки в Средиземноморье.

Для сырой нефти были скидки в пределах 5-20 долларов за баррель.

"Удешевление импорта энергоресурсов помогло Анкаре сократить торговый дефицит и уменьшить давление на ее валюту, которая в этом году девальвировала на 30%", - добавляет Reuters.

Турция также увеличила экспорт дизельного топлива за тот же период на 120% до 6,03 млн тонн с 2,75 млн в январе-ноябре 2023 года.

Напоминаем:

Российские нефтяные компании в первые две недели декабря резко нарастили экспорт дизельного топлива морем, который в результате восстановился до объема 1 миллион баррелей в сутки.