Чешская компания приняла условия "Укрзализныци" и готова к запуску поездов Прага-Чоп

Чешская компания RegioJet приняли все существенные условия АО "Укрзализныця" и готова к запуску поездов по маршруту Прага-Чоп-Прага.

Об этом говорится в сообщении RegioJet, передает "Интерфакс-Украина".

"Компания RegioJet полностью готова к началу курсирования поездов по маршруту Прага-Чоп-Прага. Сейчас мы ожидаем заключения договора со стороны "Укрзализныця". Все существенные условия приняты", - сообщили в компании.

Ранее глава правления "Укрзализныци" Евгений Лященко выразил надежду на то, что поезд Прага-Чоп-Прага совместно с чешской компанией RegioJet удастся запустить до конца этого года.

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Он также сообщил, что в переговорах с компанией возникли сложности. В частности, по словам главы "Укрзализныци", чешская компания хочет несколько лучшие условия коммерческие.

Лященко также уточнил, что дедлайн завершения переговоров с компанией – до конца года.

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Ранее "Укрзализныця" анонсировала запуск поезда из Чопа до Праги в партнерстве с RegioJet с середины ноября.

Рейс "Чоп-Прага" будет включать три вагона на 140 мест, из них 80 мест в спальных вагонах, 60 - в вагонах с местами для сидения.

Цена билета будет около 25 евро. В его стоимость будет входить бесплатная вода, кофе, доступ к Wi-Fi. Время в пути составит 13 часов 30 минут, включая паспортный контроль на словацкой границе.

Вагоны из Чопа будут следовать в составе поезда "Прага-Кошице", который состоит из 18 вагонов. Пассажиры будут обеспечены завтраком и ужином.

RegioJet будет получать доходы от перевозок, но будет вносить для "Укразализныци" плату за доступ к инфраструктуре.