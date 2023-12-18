На что больше всего тратят украинцы: данные сети терминалов Приватбанка

По данным сети терминалов Приватбанка более 77% всех расходов украинцев приходятся на продукты питания, "одежду и обувь", а также "кафе, гостиницы и рестораны".

Это показал анализ данных сети терминалов Приватбанка, говорится в видео ЭП.

Остальная доля расходов приходится на категории "косметика, парфюмерия бытовая химия", "лекарства", "электроника" и "топливо".

Общая структура соотношения расходов выглядит следующим образом:

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Продукты питания - 44,6%

Одежда, обувь - 25,2%

Кафе, гостиницы, рестораны - 7,7%

Косметика, парфюмерия бытовая химия - 6,8%

Лекарства - 5,8%

Электроника - 5%

Топливо - 4,7%

Напоминаем:

Инфляция на потребительском рынке в ноябре этого года снизилась до 5,1% в годовом измерении, с января по ноябрь она составляла 4,4%.