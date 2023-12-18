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На что больше всего тратят украинцы: данные сети терминалов Приватбанка

Понедельник, 18 декабря 2023, 18:03 - Лия Ильченко, Экономическая правда

По данным сети терминалов Приватбанка более 77% всех расходов украинцев приходятся на продукты питания, "одежду и обувь", а также "кафе, гостиницы и рестораны".

Это показал анализ данных сети терминалов Приватбанка, говорится в видео ЭП. 

Остальная доля расходов приходится на категории "косметика, парфюмерия бытовая химия", "лекарства", "электроника" и "топливо".

Общая структура соотношения расходов выглядит следующим образом:

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  • Продукты питания - 44,6%  
  • Одежда, обувь - 25,2% 
  • Кафе, гостиницы, рестораны - 7,7%   
  • Косметика, парфюмерия бытовая химия - 6,8%  
  • Лекарства - 5,8%  
  • Электроника - 5%    
  • Топливо - 4,7%
 

Напоминаем:

Инфляция на потребительском рынке в ноябре этого года снизилась до 5,1% в годовом измерении, с января по ноябрь она составляла 4,4%.

Приватбанк открытые данные
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