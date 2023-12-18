На что больше всего тратят украинцы: данные сети терминалов Приватбанка
Понедельник, 18 декабря 2023, 18:03 -
По данным сети терминалов Приватбанка более 77% всех расходов украинцев приходятся на продукты питания, "одежду и обувь", а также "кафе, гостиницы и рестораны".
Это показал анализ данных сети терминалов Приватбанка, говорится в видео ЭП.
Остальная доля расходов приходится на категории "косметика, парфюмерия бытовая химия", "лекарства", "электроника" и "топливо".
Общая структура соотношения расходов выглядит следующим образом:
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- Продукты питания - 44,6%
- Одежда, обувь - 25,2%
- Кафе, гостиницы, рестораны - 7,7%
- Косметика, парфюмерия бытовая химия - 6,8%
- Лекарства - 5,8%
- Электроника - 5%
- Топливо - 4,7%
Напоминаем:
Инфляция на потребительском рынке в ноябре этого года снизилась до 5,1% в годовом измерении, с января по ноябрь она составляла 4,4%.
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