Выделение средств для Украины: в ЕС задумались о лишении Венгрии права голоса

В связи с требованиями, которые выдвигает Венгрия в обмен на финансовую помощь Украине, в ЕС рассматривают возможность применения в отношении Венгрии положений ст. 7 Договора о Европейском союзе, что может позволить лишить Будапешт права голоса.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

Пока что Евросоюз пытается убедить Орбана отказаться от его требования выплатить все предназначенные для Венгрии средства в обмен на финансовую помощь Украине на 50 млрд евро.

Как отмечает издание, многие европейские страны нервничают по поводу использования в отношении Венгрии механизма лишения голоса — он, по сути, является "самым мощным оружием ЕС" против государства — члена союза.

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Однако Будапешт постепенно теряет союзников в этом вопросе.

Так, инициатива по лишению Венгрии права голоса может быть заблокирована другим государством — членом ЕС. И в недалеком прошлом Будапешт мог бы рассчитывать на союзника в лице Варшавы. Однако смена правительства в Польше поменяла положение дел.

В то же время, в ЕС все еще рассматривают как приоритетный план убедить Орбана отказаться от его требования по выплате Венгрии замороженных средств в обмен на поддержку финансовой помощи Украине. В частности, до Орбана пытаются донести последствия изоляции Будапешта при таком сценарии.

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Как напоминает издание, перед саммитом лидеров ЕС Брюссель даже согласился разморозить предназначенные для Будапешта 10 млрд евро из 30 млрд евро. Эти средства были заблокированы из-за претензий Еврокомиссии по поводу судебной системы, верховенства права и коррупции в Венгрии.

Однако после саммита Орбан указал, что он готов одобрить финансирование Киеву, если Венгрия получит оставшиеся €20 млрд.

"Это прекрасная возможность для Венгрии дать понять, что она должна получить то, что заслуживает", — сказал он.

Напоминаем:

Ст. 7 Договора о Европейском союзе допускает ограничение прав государства-члена, в том числе лишение права голоса в случае, если страна "серьезно и настойчиво" нарушает принципы, на которых основан ЕС и которые определены в ст. 2 союзного договора (уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, верховенства закона и уважение основных прав, включая прав меньшинств).

Применение ст. 7 может быть инициировано по предложению 1/3 стран — членов ЕС или Еврокомиссии и с согласия большинства (2/3) депутатов Европарламента.