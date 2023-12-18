В Киевском метрополитене назвали фейком закрытие еще двух станций метро

Закрытие перегона между станциями метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" на время проведения планового ремонта не планируется.

Это подчеркивают в Киевском метрополитене.

"Призываем медиа не распространять ложную информацию. Закрытие перегона между станциями метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" на время проведения планового ремонта не планируется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет исключительно о плановом ремонте.

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"Участок тоннелей Оболонско-Теремковской линии требует проведения планового ремонта, который выполнят летом следующего года", - говорится в сообщении.

Как уверяют в метрополитене, специалисты ведут постоянный надзор за состоянием тоннельных сооружений на всех участках линий подземки. Особенно тех, что построены в сложных инженерно-геологических и гидро-геологических условиях.

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Накануне в соцсетях начали распространять сообщения, что в Киеве закроют на ремонт еще один участок метро.

В КГГА подтверждают, что в связи с физической изношенностью и необходимостью улучшения эксплуатационных характеристик требует проведения планового капитального ремонта участок тоннелей за I-й главной колеей "Почайна" и "Тараса Шевченко".

Ремонт будет выполнен следующим летом.

О закрытии станций официальных сообщений не было.