Из-за непогоды без света 180 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"

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Из-за непогоды по состоянию на утро 18 декабря обесточены 183 населенных пункта в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Сумской. В Донецкой области 130 населенных пунктов без энергоснабжения более суток.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

При этом из-за технических повреждений есть обесточенные потребители в Сумской области.

"Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 454 населенных пункта. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных", - говорится в сообщении.

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По словам госкомпании, из-за потепления уровень потребления электроэнергии в воскресенье, 17 декабря, был ниже, чем в предыдущее воскресенье, 10 декабря. Рост температуры на улице на 5°C (2,4°C против -2,6°C) уменьшило суточный максимум потребления 17 декабря на 4,4% по сравнению с 10 декабря.

"Однако общий уровень потребления остается высоким. Это характерно для зимнего периода, но все же создает дополнительную нагрузку на энергосистему. Поэтому все еще очень важно сейчас потреблять электроэнергию экономно", - подчеркивает "Укрэнерго".

Сейчас электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей, добавляют в компании.

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Экспорт электроэнергии 18 декабря отсутствует.

В то же время импорт осуществляется в течение почти всех суток из Словакии, Румынии и Молдовы. Общий объем - 6 371 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 694 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт.

"Пропускная способность высоковольтных сетей "Укрэнерго" достаточна для покрытия имеющегося спроса. В восточном регионе возобновили работу высоковольтной воздушной линии, которая выключалась из-за непогоды", - резюмировали в "Укрэнерго".

Экономическая правда