Экономика Греции достигла наибольших успехов в этом году, в топ-3 Южная Корея и США – The Economist

фото: the economist

Греция возглавила рейтинг экономик от журнала The Economist, которые достигли наибольших успехов в 2023 году, также в топ-3 - Южная Корея и США.

Об этом пишет The Economist.

"Почти все ожидали глобальной рецессии в 2023 году, пока центральные банки боролись с высокой инфляцией. Они ошибались. Мировой ВВП, вероятно, вырос на 3%. Рынки труда устояли. Инфляция снижается. Фондовые рынки выросли на 20%.

Но за этими совокупными показателями скрываются значительные расхождения. The Economist собрал данные о пяти экономических и финансовых показателях - инфляции, "диапазоне инфляции", валовом внутреннем продукте, количестве рабочих мест и показателях фондовых рынков - для 35 преимущественно богатых стран. Мы ранжировали их в соответствии с тем, насколько хорошо они достигли этих показателей, определив общий балл для каждого из них", - объясняет издание.

Реклама:

По словам The Economist, второй год подряд первое место в рейтинге занимает Греция - издание добавляет, что это "замечательный результат для экономики, которая до недавнего времени была синонимом неэффективного управления".

Также в первую тройку вошли Южная Корея и Соединенные Штаты Америки.

"Канада и Чили не намного отстают. Между тем, больше всего отстают страны Северной Европы, включая Великобританию, Германию, Швецию и Финляндию", - добавляет издание.

Реклама:

The Economist отмечает, что борьба с ростом цен была главным вызовом в 2023 году.

Журнал объясняет, что первый показатель в рейтинге рассматривает "базовую" инфляцию, которая исключает волатильные компоненты, такие как энергоносители и продукты питания.

"Япония и Южная Корея удерживают цены на низком уровне. В Швейцарии базовые цены выросли всего на 1,3% в годовом измерении. Однако в других странах Европы многие из них все еще сталкиваются с серьезным давлением. В Венгрии базовая инфляция составляет около 11% в годовом измерении. Финляндия также испытывает трудности.

В большинстве стран инфляция становится менее укоренившейся - если измерять "диапазон инфляции", которая вычисляет долю товаров в потребительской корзине, цены на которые растут более чем на 2% в годовом исчислении. Центральные банки таких стран, как Чили и Южная Корея, агрессивно повысили процентные ставки в 2022 году, раньше, чем многие другие в богатом мире, и теперь, похоже, пожинают плоды", - говорится в статье.

Следующие два показателя - рост занятости и ВВП - свидетельствуют о том, насколько экономика приносит пользу обычным людям. В 2023 году нигде не было впечатляюще хороших показателей. Но лишь в незначительном меньшинстве стран наблюдалось падение ВВП.

Худший показатель продемонстрировала Ирландия с падением на 4,1%. Великобритания и Германия также показали плохие результаты. Германия борется с последствиями шока цен на энергоносители и растущей конкуренцией со стороны импортируемых китайских автомобилей. Великобритания все еще имеет дело с последствиями Brexit, добавляет The Economist.

В то же время США достигли значительных успехов как в росте ВВП, так и в занятости. Они выиграли от рекордно высокого производства энергии, а также от щедрого фискального стимулирования, внедренного в 2020 и 2021 годах.

Крупнейшая экономика мира, возможно, потянула за собой другие страны. Занятость в Канаде выросла. Несмотря на войну с ХАМАС, Израиль, который считает США своим крупнейшим торговым партнером, занимает четвертое место в общем рейтинге.

"Если вы хотите увидеть отличные показатели доходности акций, посмотрите на тысячи километров на запад - в Грецию. Там реальная стоимость фондового рынка выросла более чем на 40%. Инвесторы по-новому посмотрели на греческие компании, поскольку правительство внедряет ряд прорыночных реформ. Хотя страна все еще намного беднее, чем была до своего краха в начале 2010-х годов, в недавнем заявлении МВФ, некогда заклятый враг Греции, похвалил "цифровую трансформацию экономики" и "усиление рыночной конкуренции", - резюмирует журнал.

Экономическая правда