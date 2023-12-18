Нефть дорожает из-за падения экспорта РФ и опасений относительно ситуации в Красном море

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Цены на нефть выросли более чем на 1% на азиатских торгах на фоне снижения экспорта из РФ а также тем, что нападения хуситов на корабли в Красном море вызвали опасения относительно перебоев с поставками нефти.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 63 цента, или на 0,8%, до 77,18 долларов за баррель к 07:30 по Гринвичу, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 72,04 доллара за баррель, подорожав на 61 цент, или на 0,9%.

"Плохая погода в России сыграла свою роль в более сильном открытии торгов утром, равно как и нападение хуситов на корабли вблизи Йемена", - сказал аналитик IG Тони Сикамор.

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Россия заявила в воскресенье, что углубит сокращение экспорта нефти в декабре на 50 тыс баррелей в день или более, поскольку крупнейшие мировые экспортеры пытаются поддержать мировые цены на нефть.

Это произошло после того, как в пятницу Москва приостановила около двух третей отгрузок своей основной экспортной нефти сорта Urals из портов из-за шторма и планового технического обслуживания.

Судоходные компании, в том числе крупнейшие мировые контейнерные судоходные линии MSC и A.P. Moller-Maersk, заявили на выходных, что будут избегать Суэцкого канала, поскольку боевики-хуситы в Йемене усилили нападения на коммерческие суда в Красном море.

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И Brent, и WTI завершили свою самую длинную серию недельных падений за последние полтора десятилетия небольшим ростом на прошлой неделе после того, как заседание Федеральной резервной системы США на прошлой неделе породило надежду на то, что повышение процентных ставок закончилось и наступает время для их снижения.

Аналитик CMC Markets Тина Тенг также добавила, что нефть поддержало ослабление доллара, поскольку оно делает нефть, деноминированную в долларах, дешевле для иностранных покупателей.

Экономическая правда