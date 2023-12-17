В России цены на яйца с начала года выросли на 42%

На фоне дефицита в нескольких регионах России, цены на яйца выросли примерно на 42% и вызвали реакцию со стороны президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщается по данным Федеральной службы статистики России, цены на яйца росли более чем на 4% в течение четырех недель подряд. С начала года они подорожали на 42%, согласно подсчетам Bloomberg, сделанным на основе этих данных. Это вызвало дефицит по всей территории РФ.

Наиболее важным является то, что правительство в среду одобрило приостановление пошлины на импорт 1,2 млрд яиц из так называемых дружественных стран.

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"Это решение будет способствовать сбалансированию внутреннего рынка яиц и обеспечит рост предложения", - говорится в заявлении Минэкономики России.

Кроме этого, Российская Федеральная антимонопольная служба также предложила бизнесу ограничить наценки на яйца до 5% до марта.

Начало зимы не лучшее время для политической власти РФ в этой ситуации. Яйца являются одним из основных продуктов для россиян на новый год. Именно поэтому Владимир Путин обвинил правительство в том, что оно слишком долго медлило с отменой импортных пошлин из так называемых "дружественных стран".

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Как сообщается, в течение большей части этого года россияне сталкивались с ускорением потребительской инфляции на целый ряд товаров. Центральный банк неоднократно указывал на избыточный спрос, который опережает способность страны расширять предложение, что способствует росту цен, которые почти вдвое превышают целевой показатель в 4%.

Это может быть частью того, что происходит с яйцами. С одной стороны, поскольку многие товары подорожали, россияне, похоже, переходят на более дешевые продукты-заменители, что приводит к резкому росту спроса на них и повышению цен.

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Напомним:

Экономика России может не выдержать растущие государственные расходы на фоне ограниченного предложения и инфляции в стране.