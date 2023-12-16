Цукерберг строит поместье за 100 миллионов долларов на Гавайях - Wired 

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CEO корпорации Meta Platforms Марк Цукерберг с 2014 года имеет земельную собственность на гавайском острове Кауаи, и строит огромный особняк под названием "Ранчо Куалу" размером с футбольное поле, с 30 спальнями и бункером.

Об этом идет речь в расследовании Wired.

Работы ведутся с высоким уровнем соблюдения секретности, большое количество сотрудников строительства подписали договор о неразглашении, многие сотрудники были уволены из-за нарушения конфиденциальности.

Строительство поместья вызывает неоднозначные реакции у общественности и населения острова. Очевидно вмешательство Цукерберга в жизнь островитян, которые не очень довольны значительными строительными работами, приносящими достаточно хлопот, негативно также влияние строительства на фауну Кауаи.

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Кроме этого, возникли проблемы с покупкой территории для поместья, по законам штата Гавайи наследование земель, которые издавна находятся во владении родственников может быть неформальным, что вызвало проблемы для Цукерберга, потому что территории на которых планируется ранчо находились в разной собственности.

"В декабре 2016 года Цукерберг через одну из 10 подставных компаний, которые имеют собственность на Кауаи от его имени, подал судебный иск, чтобы заставить некоторых местных землевладельцев, которые владели правами на около десятка небольших земельных участков на его ранчо, продать эти участки", - говорится в статье.

Во время работ уже произошло несколько резонансных ситуаций, в том числе травмирование рабочего, который управлял краном, и смерть 70 летнего мужчины. В последнем случае, юристы Цукерберга очень внимательно следили за утечкой информации и не предоставляли родственникам умершего информацию об обстоятельствах смерти.

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С другой стороны, с появлением миллиардера на острове, началась активная коммуникация с местными неприбыльными организациями, которых профинансировал CEO Meta. Новые денежные вливания в значительных объемах также получила окружающая инфраструктура, местные жители берут за практику обращение к Цукербергу в Facebook для решения своих проблем.

Напоминаем:

Основатель и СЕО корпорации Meta Platforms Марк Цукерберг начал продажу акций компании впервые за два года после того, как гигант социальных сетей быстро восстановился после бурного 2022 года.