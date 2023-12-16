Финансовый преступник и консультант Пригожина: Марсалек 10 лет был российским шпионом – WSJ

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Бывший COO обанкротившегося немецкого финансового сервиса Wirecard Ян Марсалек, который разыскивался за вывод из компании 2 млрд долл обвинен в шпионаже в пользу России.

Об этом пишет Wall Street Journal.

"По данным следствия и парламентского расследования, Марсалек готовил агентов разведки в течение всего времени работы в Wirecard. Согласно расследованию, среди его деловых партнеров были офицеры разведки и бывшие шпионы из США, Европы и Ближнего Востока, а также бывшие деловые партнеры и чиновники, знакомые с европейскими расследованиями его деятельности", - говорится в статье.

В 2020 году со счетов Wirecard было списано 2 млрд долл, после чего Ян Марсалек улетел в Минск, из которого его доставили в Москву, предоставили новый паспорт с вымышленным именем.

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По словам представителей разведки, услуги Wirecard использовались для финансирования российских тайных операций, оплаты информаторов или военных подрядчиков, а также для финансирования секретных проектов, таких как закупка оружия. Отмечается. что клиентами Wirecard были и представители немецких разведывательных агентств. Они пользовались карточками, и оплачивали работу через сервис.

Драматичности делу добавляют факты того, что Wirecard пользовался большой поддержкой со стороны немецкого правительства, ведь был технологически новаторским проектом, который давал Германии надежду получить свою "Кремниевую долину". Бывшая Канцлер Германии, Ангела Меркель, например, продвигала в разговоре с китайскими коллегами выход Wirecard на их рынок.

Как сообщают, в своей деятельности Марсалек оказывал помощь ЧВК Вагнер, Евгения Пригожина, а сейчас занимается реконфигурацией бизнеса Пригожина в Африке.

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Кроме этого, Марсалек руководил сетью шпионов в Британии, а также занимался покупкой оружия для Москвы. Всем этим он руководит из своего офиса в Дубае, в руководстве ОАЭ не комментируют фигуру Марсалека.

Напомним:

Расследовательские проекты The Insider и Bellingcat, немецкое издание Der Spiegel и издательство McClatchy опубликовали совместный материал об австрийце Яне Марсалеке - бывшем топ-менеджере Wirecard, которого разыскивают по всему миру из-за аферы на 2 млрд евро.