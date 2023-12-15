Cruise сокращает четвертую часть персонала после инцидента с беспилотным автомобилем
Подразделение General Motors Cruise объявила о сокращении около 900 работников, почти 24% персонала.
Об этом сообщает Engadget.
Отмечается, что Cruise сокращает персонал после 0 недель после инцидента в Сан-Франциско, когда беспилотный автомобиль Cruise наехал на сбитого пешехода.
Кроме того, в компании признали, что уволили девять руководителей, среди них главного операционного директора.
"Представитель Cruise утверждает, что эти сокращения являются частью стратегии компании сосредоточиться на коммерциализации с безопасностью. Все уволенные сотрудники получают финансовую поддержку и льготы", - говорится в сообщении.
Добавляется, что гендиректор GM ранее высказывал планы о разумных и эффективных расходах в компании Cruise.
Напомним:
Подразделение General Motors Cruise отзывает 950 беспилотных автомобилей с дорог по всей территории США из-за аварии с участием одного из ее роботакси.