Cruise сокращает четвертую часть персонала после инцидента с беспилотным автомобилем

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Подразделение General Motors Cruise объявила о сокращении около 900 работников, почти 24% персонала.

Об этом сообщает Engadget.

Отмечается, что Cruise сокращает персонал после 0 недель после инцидента в Сан-Франциско, когда беспилотный автомобиль Cruise наехал на сбитого пешехода.

Кроме того, в компании признали, что уволили девять руководителей, среди них главного операционного директора.

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"Представитель Cruise утверждает, что эти сокращения являются частью стратегии компании сосредоточиться на коммерциализации с безопасностью. Все уволенные сотрудники получают финансовую поддержку и льготы", - говорится в сообщении.

Добавляется, что гендиректор GM ранее высказывал планы о разумных и эффективных расходах в компании Cruise.

Напомним:

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Подразделение General Motors Cruise отзывает 950 беспилотных автомобилей с дорог по всей территории США из-за аварии с участием одного из ее роботакси.