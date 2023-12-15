В октябре банки выдали ипотечных кредитов на 1,3 миллиарда – НБУ

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В октябре 2023 года украинские банки выдали 826 ипотечных кредитов на общую сумму 1,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным ежемесячного опроса банков об ипотечных кредитах, объем предоставленных населению кредитов в октябре по сравнению с сентябрем вырос на 6,8%, а количество - на 1,6%.

Двигателем ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы "еОселя", добавили в НБУ.

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Так, о выдаче новой ипотеки в октябре проинформировали 6 банков, которые кредитовали приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке недвижимости.

При этом средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в октябре несколько повысилась - до 7,8% по сравнению с 7,7% в сентябре.

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в октябре выдали в Киеве и Киевской области - 377 договоров на общую сумму 666,1 млн грн (51,8% от общего объема), Винницкой (52 договора на 84,1 млн грн), Ровенской (52 на 73,2 млн грн) и Львовской (41 на 68,9 млн грн) областях.

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Во время опроса в ноябре 2023 года ответы предоставили 27 банков с долей 95% общего валового ипотечного портфеля на конец 2021 года.

Экономическая правда