В России началось замедление YouTube

В России сокращается количество серверов Google Global Cache, благодаря которым видео на платформе YouTube грузятся быстро и в хорошем качестве.

Об этом пишет The Bell.

После вторжения России в Украину в марте 2022-го Google поставил на паузу весь рекламный бизнес в стране и начал вывозить сотрудников. А в мае — решил обанкротить российское юрлицо и полностью свернуть бизнес в стране.

После этого некоторые российские провайдеры, к пример "Радиосвязь" и "МФТИ-Телеком", получили письма об отключении от GGC.

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Первый получил письмо от ирландской "дочки" Google — в связи "с изменениями правовой практики". В нем говорилось, что сотрудники компании свяжутся с оператором, чтобы вывести оборудование из эксплуатации. Второй оператор попал под отключение еще в марте — после того как МФТИ сам оказался в санкционных списках.

Крупные операторы продолжают использовать оставшиеся серверы GGC, но их количество в России сократится с 700 до примерно 450 к концу 2023 года.

Проблема в том, что даже оставшиеся в строю сервера тоже начинают изнашиваться и выходить из строя. А починить их или заменить новыми — невозможно из-за санкций и проблем Google в России, говорят эксперты.

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В частности, в страну ограничен ввоз железа, в том числе серверов и комплектующих. Не выйдет и просто взять и заменить вышедшую из строя часть. Если в ноде из строя выходит, например, жесткий диск, то заменить его на другой не получается, так как GGC замену не воспримет.

Проблему усугубляет тот факт, что обанкротившееся ООО "Гугл", российская "дочка" техногиганта, должна кредиторам во главе с ФНС почти 54 млрд рублей. Кроме того, суд упорно продолжает штрафовать компанию за неудаление видео с "фейками" об армии — таких штрафов накопилось уже на 135 млн рублей.

В целом, успокаивают специалисты, проблема с GGC пока что не грозит российским пользователям полной остановкой YouTube в России. Просто видео будут подгружаться дольше и качество будет похуже

Однако, пишет издание, уже сегодня пользователи в России сталкиваются с проблемами: в сети встречаются жалобы на то, что YouTube работает с перебоями или не грузит контент.

Хотя специалисты еще не рискуют связывать эти проблемы с санкциями. Говорят, в частности, что просто трафик YouTube и других сервисов Google в России все время растет.