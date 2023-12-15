40% украинских компаний считают, что война закончится в 2025 году – опрос

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40% компаний-членов Американской торговой палаты в Украине считают, что российско-украинская война закончится в 2025 году.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Ведение бизнеса в военной Украине: годовые итоги и прогнозы", который провела Американская торговая палата в Украине.

В опросе, проведенном в первой половине декабря 2023 года, приняли участие 108 руководителей и топ-менеджеров компаний-членов палаты. 76% респондентов - руководители компаний.

У респоендентов спросили о том, когда, по их мнению, закончится война в Украине. 40% компаний считают, что война закончится в 2025 году, 24% - в 2024 году, 17% - через 5 лет.

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Остальные 19% ответов пришлись на варианты "затрудняюсь ответить", "зависит от поддержки союзников и действий Украины", 2026-2027 годы, "больше чем через пять лет", "через 10 лет".

При этом, несмотря на войну, 74% компаний удалось достичь запланированных финансовых результатов в 2023 году. 27% - достигли больше, чем планировали). 24% - не достигли запланированных финансовых результатов.

Также представители бизнеса дали прогноз на 2024 год относительно доходов, количества работников и объема инвестиций своих компаний. Так, 46% компаний-членов палаты надеются на рост доходов, 41% - считают, что доходы не изменятся, а 13% прогнозируют уменьшение.

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В то же время 55% респондентов отмечают, что численность персонала в их компаниях останется неизменной, 33% указывают на то, что их компании увеличат количество работников, а 12% ожидают уменьшения количества работников.

54% представителей компаний-членов отметили, что их инвестиции останутся неизменными. 37% бизнеса прогнозируют увеличение инвестиций, тогда как 9% - уменьшение.

Кроме этого, опрошенные компании назвали шаги, которые должно сделать украинское правительство, чтобы существенно помочь бизнесу на местах.

Среди топ-3 шагов: усиление национальной безопасности и обороны и разминирования территории Украины (24%), проведение реальной и эффективной судебной реформы (23%), обеспечение защиты цепей поставок путем решения ситуации с логистикой на границах и морскими перевозками (20%).

Среди других шагов - смягчение валютных ограничений по репатриации дивидендов и/или выплаты процентов по внешним кредитам, обеспечение предсказуемости и стабильности налогового законодательства, а также четкой и прозрачной процедуры бронирования, расширение страхового покрытия политических рисков.

По результатам опроса, кроме полномасштабной войны РФ в Украине, крупнейшими геополитическими рисками на 2024 год, которые могут повлиять на Украину и, потенциально, на бизнес, компании считают выборы в США (69%), глобальные вооруженные конфликты/войны (50%), нарушение цепей поставок (41%), экономическая безопасность (32%) и дефицит ресурсов (21%).

Экономическая правда