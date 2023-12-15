Шмыгаль анонсировал направления интеграции с ЕС на 2024 год

Продолжение "транспортного" и "экономического" безвизов с Европейским Союзом, а также скорейшее получение "промышленного" - среди приоритетных задач Украины на 2024 год.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль по результатам заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

"Продолжаем интеграцию в единый европейский рынок", - подчеркнул Шмыгаль.

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По его словам, среди задач на 2024 год:

продолжение "транспортного" безвиза,

продолжение "экономического" безвиза,

получение "промышленного" безвиза,

имплементация актов ЕС по получению "роумингового безвиза".

По словам премьера, правительство понимает, как реализовать эти задачи.

"Экспертиза, команды, ресурсы - все есть. А главное - есть воля всей Украины", - подытожил Шмыгаль.

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Он также напомнил о направлении евроинтеграции, которое на сегодня уже полностью реализовано.

"Украинская энергосеть уже полностью объединилась с европейской", - отметил премьер.