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Шмыгаль анонсировал направления интеграции с ЕС на 2024 год

Пятница, 15 декабря 2023, 17:15 - Лия Ильченко

Шмыгаль анонсировал направления интеграции с ЕС на 2024 год

Продолжение "транспортного" и "экономического" безвизов с Европейским Союзом, а также скорейшее получение "промышленного" -  среди приоритетных задач Украины на 2024 год.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль по результатам заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины. 

"Продолжаем интеграцию в единый европейский рынок", - подчеркнул Шмыгаль.

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По его словам, среди задач на 2024 год:

  • продолжение "транспортного" безвиза,
  • продолжение "экономического" безвиза,
  • получение "промышленного" безвиза,
  • имплементация актов ЕС по получению "роумингового безвиза".

По словам премьера, правительство понимает, как реализовать эти задачи.

"Экспертиза, команды, ресурсы - все есть. А главное - есть воля всей Украины", - подытожил Шмыгаль.

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Он также напомнил о направлении евроинтеграции, которое на сегодня уже полностью реализовано.

"Украинская энергосеть уже полностью объединилась с европейской", - отметил премьер.

Евросоюз Украина промышленность транспорт
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Экономическая правда
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