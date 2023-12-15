Россия определилась со странами, где планирует в обход санкций покупать авиазапчасти 

Россия планирует закупать запчасти для самолетов в ряде стран Африки и Азии, где это возможно сделать в обход санкций.

Об этом сообщает российское агентство РБК со ссылкой на письмо замглавы Росавиации, о котором рассказали два источника в авиаотрасли.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят крупнейшие российские авиакомпании, предложила Росавиации включить в список стран, у которых можно покупать комплектующие для самолетов, Индонезию, Эфиопию, Гонконг, Сингапур, Южную Корею, Малайзию и Пакистан.

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Росавиация список согласовала, но с оговоркой — ранее с авиавластями запрошенных стран она не взаимодействовала.

В письме уточняется, что эти страны необходимо добавить для расширения возможностей ремонта авиационной техники, в том числе двигателей.

"Данные государства и их авиационные администрации имеют высокие результаты аудитов ICAO (Международной организации гражданской авиации. — РБК), что говорит о должной организации системы безопасности полетов там", приводится обоснование перевозчиков.

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Чем вызвана необходимость расширить перечень стран, где Россия пытается закупать авиазапчасти, не сообщается.

Ранее в список "одобренных" государств включили Иран, Египет, Узбекистан, Израиль, Мексику, Турцию, Индию, Бразилию, Китай, Великобританию, ОАЭ, Иорданию, Таиланд, Арубу и Южно-Африканскую Республику.

Перечень стран утвержден постановление правительства РФ от 9 мая 2022 года в ответ на санкции США, Канады, Евросоюза против российской авиационной отрасли.

До санкций в России признавались только так называемые талоны годности авиавластей США, ЕС, Канады, Бермуд и Ирландии.

Напоминаем:

Санкции отрезали Россию от обслуживания лайнеров и оригинальных запчастей.

Как подсчитало издание Newsweek, самолеты в России начали ломаться в три раза чаще всего через год после введения санкций США и ЕС, запретивших поставки запчастей и техническую поддержку бортов.

С начала 2023 года было зафиксировано уже более 180 случаев неисправностей во время полета, тогда как в 2022 году таких инцидентов было 60.