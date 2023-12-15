Россия возобновила экспорт дизельного топлива морем до 1 миллиона баррелей в сутки

Российские нефтяные компании в первые две недели декабря резко нарастили экспорт дизельного топлива морем, который в результате восстановился до объема 1 миллион баррелей в сутки.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

"Это стало возможным благодаря почти полному снятию экспортного эмбарго, которое было введено в конце сентября", - говорится в статье.

По данным Kpler, Россия за первые недели декабря возобновила морской экспорт дизтоплива до уровня 1 млн б/с. - максимального показателя с августа - благодаря отмене экспортных ограничений.

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Российские власти из-за существенного подорожания топлива ввели с 21 сентября эмбарго на экспорт бензина и дизтоплива. В результате танкерные поставки дизтоплива снизились до 740 тыс б/с в сентябре.

Но уже через две недели запрет экспорта для дизтоплива, следующего в порты трубопроводным транспортом, был снят, поскольку сохранение полного запрета экспорта грозит НПЗ затовариванием и снижением нефтепереработки.

В октябре морской экспорт дизтоплива немного вырос - до 768 тыс. б/с.

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В первой половине ноября РФ сняла эмбарго на экспорт бензина, а в конце месяца - и на экспорт летнего дизтоплива.

По данным Kpler, морской экспорт в ноябре увеличился в среднем до 800 тыс. б/с. Из-под запрета было выведено зимнее ДТ, спрос на которое растет в России в период холодов.

Турция, крупнейший покупатель российского дизтоплива, наиболее пострадавший от эмбарго, пока восстанавливает прежний уровень импорта. Второе место по объему поставок удерживает Бразилия, которая наращивает импорт из РФ третий месяц подряд.

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