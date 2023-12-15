Лишь около 7 тысяч человек в Украине официально зарегистрировались волонтерами

По состоянию на декабрь 2023 года в Украине официально зарегистрировано волонтерами 6734 человек.

Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Реестра волонтеров.

По данным Государственной налоговой службы, всего с начала полномасштабной войны количество официальных волонтеров выросло в 21 раз. На начало декабря 2023 года 6734 человека зарегистрировано в Реестре волонтеров.

За неполный 2023 год официальных волонтеров стало больше в 2,5 раза. Всего в этом году реестр вырос на 4018 человек. Для сравнения, за соответствующий период в 2022 году в перечень добавилось лишь 730 человек.

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Пик регистраций пришелся на декабрь 2022 года, тогда в перечень добавилось 1653 волонтера за месяц.

Однако после этого количество украинцев, которые хотели бы присоединиться к реестру, сокращается от квартала к кварталу.

Кроме того, за 11 месяцев 2023 года из Реестра волонтеров было исключено 69 человек. Для сравнения, за весь 2022 год из перечня было исключено лишь 4 человека.

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Напоминаем:

В ноябре 2022-го Верховная Рада приняла закон, освобождающий волонтеров от уплаты налогов.

Регистрация в Реестре волонтеров позволяет открывать волонтерские счета.

Соответственно, Налоговая не будет учитывать в ежегодный налогооблагаемый доход суммы донорских средств. Без этого ГНС может начислить 18% налога на доходы физических лиц и 1.5% военного сбора.