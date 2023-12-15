Нацбанк планирует присоединение Украины к Единой зоне платежей в евро SEPA

Национальный банк в 2024 году планирует инициировать процесс присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный в своем Facebook.

14 декабря Европейский Совет принял решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Пышный подчеркнул, что целью Нацбанка является обеспечение достижения соответствия национальной системы регулирования и надзора в сфере финансовых услуг европейским нормам и стандартам через имплементацию соответствующего законодательства ЕС.

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"Так, мы существенно продвинулись в совершенствовании законодательства для небанковского сектора и уже с начала следующего года начинается переходный период для страхового рынка, который в итоге должен привести нас к полному соответствию европейским стандартам регулирования и надзора", - добавил он.

Также регулятор будет поддерживать высокий темп модернизации банковского законодательства. Сейчас у нас на очереди усовершенствование требований к структуре капитала банков, что дополнительно повысит надежность нашей банковской системы.

"Также мы провели основательную подготовительную работу и в следующем году планируем инициировать процесс присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA), что позволит нам сделать еще один шаг в направлении финансовой евроинтеграции", - добавил он.

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Напоминаем:

Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе одобрили рекомендацию Европейской комиссии об открытии переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой.