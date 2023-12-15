Почти 180 населенных пунктов в двух областях без света из-за непогоды

В результате непогоды в Сумской и Харьковской областях обесточены 177 населенных пунктов.

Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пресс-служба Сумской ОВА.

В Сумской области в результате гололеда обесточен 41 населенный пункт. Над восстановлением электросетей работают 3 аварийные бригады.

В Харьковской области из-за непогоды без электроснабжения 136 населенных пунктов, из них 38 - частично.

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Без света остались 43373 абонента - Близнюковского, Лозовского, Первомайского, Барвенковского, Изюмского, Балаклейского, Липецкого, Волчанского и Чугуевского РЭСов. Работы по восстановлению продолжаются", - отметил Синегубов.

Кроме того, непогода 14 декабря привела к серьезной аварии в энергосистеме Харькова, из-за которой половина города чуть не осталась без отопления, сообщил глава города Игорь Терехов.

"По состоянию на сегодняшний день мы возобновили работу всех котельных города — локализовали дефекты, спустили воздух с радиаторов отопления. Тепло харьковчанам подается в полном объеме", - добавил он.

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Напоминаем:

Утром 14 декабря потребление электроэнергии в Украине выросло на 1,9% от предыдущего дня, из-за обстрелов две ТЭЦ прекратили выдачу электроэнергии.