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Нацбанк оштрафовал сразу 11 финансовых компаний

Пятница, 15 декабря 2023, 09:25 - Анастасия Дячкина

Национальный банк Украины оштрафовал три финансовые компании и два ломбарда за несвоевременное представление регулятору отчетности за девять месяцев/третий квартал 2023 года и еще шесть финансовых компаний – за несвоевременное предоставление ответа по требованию регулятора.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Штрафы наложены на:

  • ООО "Финанс Элит Компани";
  • ООО "Аванте Финанс";
  • ООО "ФК "Лемурия";
  • ПО "Ломбард Премиум" Величко Александр Викторович и Компания";
  • ПО "Ломбард "Финансовый маркет" (Частное предприятие "Асмал" и компания);
  • ООО "Финансовая компания "Атлана";
  • ООО "Финансовая компания "Фалькон";
  • ООО "Финпром Маркет";
  • ООО "Финансовая компания "Фрейзер";
  • ООО "Финансовая компания "Шияна";
  • ООО "Финансовая компания "Авила Финанс".

Уплатить штраф предоставители финансовых услуг должны в течение семи рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о наложении штрафа.

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Экономическая правда



НБУ штраф
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