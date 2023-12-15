Нацбанк оштрафовал сразу 11 финансовых компаний
Пятница, 15 декабря 2023, 09:25 -
Национальный банк Украины оштрафовал три финансовые компании и два ломбарда за несвоевременное представление регулятору отчетности за девять месяцев/третий квартал 2023 года и еще шесть финансовых компаний – за несвоевременное предоставление ответа по требованию регулятора.
Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Штрафы наложены на:
- ООО "Финанс Элит Компани";
- ООО "Аванте Финанс";
- ООО "ФК "Лемурия";
- ПО "Ломбард Премиум" Величко Александр Викторович и Компания";
- ПО "Ломбард "Финансовый маркет" (Частное предприятие "Асмал" и компания);
- ООО "Финансовая компания "Атлана";
- ООО "Финансовая компания "Фалькон";
- ООО "Финпром Маркет";
- ООО "Финансовая компания "Фрейзер";
- ООО "Финансовая компания "Шияна";
- ООО "Финансовая компания "Авила Финанс".
Уплатить штраф предоставители финансовых услуг должны в течение семи рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о наложении штрафа.
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Экономическая правда
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