Нацбанк оштрафовал сразу 11 финансовых компаний

Национальный банк Украины оштрафовал три финансовые компании и два ломбарда за несвоевременное представление регулятору отчетности за девять месяцев/третий квартал 2023 года и еще шесть финансовых компаний – за несвоевременное предоставление ответа по требованию регулятора.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Штрафы наложены на:

ООО "Финанс Элит Компани";

ООО "Аванте Финанс";

ООО "ФК "Лемурия";

ПО "Ломбард Премиум" Величко Александр Викторович и Компания";

ПО "Ломбард "Финансовый маркет" (Частное предприятие "Асмал" и компания);

ООО "Финансовая компания "Атлана";

ООО "Финансовая компания "Фалькон";

ООО "Финпром Маркет";

ООО "Финансовая компания "Фрейзер";

ООО "Финансовая компания "Шияна";

ООО "Финансовая компания "Авила Финанс".

Уплатить штраф предоставители финансовых услуг должны в течение семи рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о наложении штрафа.

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Экономическая правда





