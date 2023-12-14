Киевсовет утвердил бюджет столицы на 2024 год

фото: укринформ

Депутаты Киевсовета приняли бюджет столицы на 2024 год, решение поддержали 80 депутатов. Доходы бюджета Киева на следующий год запланировали в сумме более 72,6 млрд грн, расходы - более 85,3 млрд

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

"Бюджет планировали с учетом реалий и потребностей военного положения. Приоритетная задача - обеспечить работу критической инфраструктуры. На помощь ВСУ в бюджете предварительно предусмотрено 1 млрд грн.

Закон не позволяет столице помогать подразделениям, которые не зарегистрированы на территории Киева. Также закупать технику или снаряжение город, по закону, не может. Только перечислять средства по официальному обращению подразделений", - пояснили в КГГА.

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"Государство нас фактически лишило возможностей помогать военным, забрав "военный" НДФЛ. Но мы продолжим искать возможности, чтобы добавлять больше средств, направлять их и из других статей, чтобы максимально, как можем, помогать нашим защитникам", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.

На расходы, направленные на помощь военным, ветеранам и их семьям, семьям погибших воинов предусмотрено 742 млн грн.

При этом наибольший удельный вес доходов составляют налоговые поступления, из которых налог на доходы физических лиц (НДФЛ) запланировали в сумме 32 млрд грн, налог на прибыль предприятий составляет 7,5 млрд грн. Местные налоги - 16,8 млрд грн, средства от продажи земли - 2,8 млрд грн.

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"Основным направлением финансирования традиционно является сфера образования - на нее выделили более 27,2 млрд грн, что составляет более 32% расходов городского бюджета.

На транспорт, дорожное хозяйство и связь в смете Киева запланировали более 23,8 млрд грн или 28% бюджета города. На жилищно-коммунальное хозяйство - 8,2 млрд грн, социальную защиту - 7,8 млрд грн, здравоохранение - около 6 млрд грн, культуру и искусство - 1,7 млрд грн, физическую культуру и спорт - 1,5 млрд грн", - говорится в сообщении.

Депутаты Киевсовета также приняли Программу экономического и социального развития Киева на 2024-2026 годы.

Отмечается, что в приоритете программы на следующий год - создание безопасных условий проживания и перемещения в городе, адаптация и реинтеграция в социум участников боевых действий и ВПЛ.

При этом на капитальные расходы по программе на 2024 год предусмотрено 13,3 млрд грн, из них на строительство и реконструкцию - 6,6 млрд грн, на капитальные ремонты - 6,7 млрд грн.

Около 5,2 млрд грн выделят на объекты ЖКХ, из них 1,7 млрд грн - на локализацию негативного воздействия на окружающую среду полигонов твердых бытовых отходов, реконструкцию и строительство канализационных коллекторов и объектов водоснабжения, реконструкцию системы очистки сточных вод.

В то же время на утепление фасадов, замену окон, ремонт кровель, капремонты инженерных сетей и индивидуальных теплопунктов, а также капремонты простейших укрытий и защитных сооружений в жилом фонде предусмотрено 1,89 млрд грн. На капремонт пострадавших от российской агрессии объектов теплоснабжения - 400 млн грн, модернизацию лифтов - 504 млн грн.

Экономическая правда