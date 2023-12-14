Немецкий производитель дронов Quantum-Systems откроет R&D-центр в Украине

Разработка компании Quantum-Systems БпЛА "Vector" ФОТО: QUANTUM-SYSTEMS

Немецкий производитель БпЛА Quantum-Systems создает отдельный R&D-центр (центр исследований и разработок) в Украине и планирует нанимать специалистов.

Об этом в комментарии DOU заявил Country Chief Operational Officer компании Александр Бережной.

По словам DOU, весной этого года Quantum-Systems открыла в Украине Центр по сервису, поддержке, обучению и логистике (SSTLC).

"В этом заведении начали готовить операторов дронов "Vector", также Центр стал новой локацией для ремонта и закупки запасных частей", - говорится в сообщении.

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А летом в Quantum-Systems говорили, что не будут открывать в Украине новые офисы, представительства или R&D-центры, зато планируют больше сосредоточиться на развитии собственного производственного отдела.

Отмечается, что разработка компании Quantum-Systems - бпЛА "Vector" - может взлетать и приземляться вертикально, имеет двигатель с низким уровнем шума и зашифрованную IP-связь, которая передает видеопоток. Компания сотрудничает с Минобороны Украины: на нужды ВСУ уже передали сотни таких дронов (точные цифры засекречены).

Накануне в Минцифры сообщили, что Quantum-Systems присоединился к пространству Дія.Сіту.

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"Недавно компания откликнулась на призыв украинского правительства основать производство в Украине. Поэтому резидентство в Дія.City поможет компании создать в Украине мощности для производства дронов и запуска R&D-центра", - пояснили в министерстве.

По словам Бережного, значительная часть работы украинского Центра SSTLC еще с апреля 2023 года является касательной к R&D, поэтому компания решила создать отдельный отдел для разработок и исследований.

"Украинское R&D-подразделение будет расти, оно будет сочетать software и hardware инженерию. Каких именно специалистов мы будем искать, пока не могу сказать.

Из соображений безопасности я не могу сообщить, где именно географически будет R&D-подразделение, но оно будет работать на базе Центра SSTLC. Также я не могу назвать точную цифру операторов дронов, которых мы уже подготовили, ведь таким образом мы поможем врагу понять, какое количество бортов находится в эксплуатации ВСУ. Однако отмечу, что мы это делаем очень быстро и речь о нескольких десятках операторов ежемесячно", - добавил он.

Country Chief Operational Officer компании уточнил, что в 2024 году в Украине будут производить запасные части для дронов "Vector", а на 2025-й планируют уже полную сборку этих БпЛА.

"Чтобы реализовать эти планы, мы арендовали помещение площадью несколько тысяч квадратных метров для нашей команды по производству, исследованиям и разработкам. Планируем, что над этим проектом будут работать ориентировочно 40 специалистов", - отметил он.

Экономическая правда