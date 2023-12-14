Футбольные клубы в этом году потратили на агентов рекордные 888 миллионов долларов

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Общие расходы на услуги агентов в 2023 году достигли беспрецедентного уровня - 888,1 млн долл по сравнению с 623,2 млн долл в прошлом году.

Об этом говорится в итоговом отчете ФИФА за 2023 год.

Это рекордная сумма в истории, а также на 42,5% больше, чем в 2022 году.

При этом английские клубы стали лидерами по расходам (280 млн долл), далее следует Саудовская Аравия (86 млн долл).

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"Наибольшая доля всех клубных агентов работает в европейских клубах, на которые также приходится львиная доля (86,6%) мировых расходов на клубных агентов.

Количество международных трансферов с участием агентов достигло рекордного уровня 2023 года - 3353 сделки. Это 15,4% от всех трансферов и на 8,4% больше по сравнению с 2022 годом", - отчитываются в ФИФА.

В то же время впервые в истории клубы женского профессионального футбола потратили более 1 миллиона долларов на услуги клубных агентов, а общие расходы составили чуть менее 1,4 миллиона долларов.

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Агенты участвовали в рекордном количестве трансферов в этом году - 125, что на 20% больше, чем в 2022 году.

В ФИФА напомнили, что 9 января 2023 года вступил в силу регламент о деятельности футбольных агентов (FFAR). Лицензирование агентов с этого года осуществляется ФИФА, а не национальными футбольными федерациями, как было раньше.

За период с 1 января по 30 ноября 2023 года ФИФА получила 19 973 заявки на получение лицензий. В апреле и сентябре состоялись экзамены для кандидатов на получение агентской лицензии ФИФА - только 32,6% претендентов сдали экзамены.

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Экономическая правда