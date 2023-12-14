USAID втрое увеличила грантовую поддержку для украинских предприятий – до $11 миллионов

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Программа Агентства США по международному развитию (USAID) "Конкурентоспособная экономика Украины" втрое увеличила грантовую поддержку для украинских перерабатывающих предприятий - до 11 млн долларов.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

"Учитывая большое количество заявок и значительный интерес со стороны предприятий перерабатывающей отрасли было принято решение увеличить сумму грантового финансирования.

Общий объем финансирования грантовой программы для поддержки инновационной трансформации и развития украинских предприятий составит 11 млн долл, а в рамках программы будет предоставлено около 75 грантов (ранее планировалось около 25 грантов)", - говорится в сообщении.

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В частности, гранты будут поддерживать бизнес в деятельности, которая способствует производству инновационных продуктов, модернизации производства, сокращению ручного человеческого труда в сочетании с созданием более высококвалифицированных рабочих мест, повышению эффективности использования других ресурсов, импортозамещению на украинском рынке и/или экспорта украинской продукции для заполнения ниш, которые ранее занимала российская и белорусская продукция, локализации производства товаров, необходимых для восстановления.

С деталями можно ознакомиться по ссылке: https://chemonics.submittable.com/submit.

Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" поддерживает украинский бизнес с целью повышения конкурентоспособности на внутреннем рынке Украины и на международных рынках.

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Экономическая правда