Дипломирование моряков: новые правила распространили на рядовой состав
Дипломирование моряков по новым правилам расширили на матросов, коков, боцманов, судовых электриков и мотористов.
Об этом сообщает Минвосстановления.
"С сегодняшнего дня моряки рядового состава судов также смогут получить квалификационные документы. Это стало возможно после утверждения приказа Министерства восстановления от 05.09.2023 № 784 "Некоторые вопросы дипломирования лиц рядового состава экипажей морских судов"", - говорится в сообщении.
Новые правила теперь распространяются на должности:
- вахтенного матроса;
- квалифицированного матроса;
- вахтенного моториста;
- квалифицированного моториста;
- судового электрика;
- судового повара;
- боцмана.
Отмечается, что сейчас стартовал прием документов в бумажной форме. Но впоследствии процедуру можно будет пройти через "Дію".
Напоминаем:
С начала 2023 года моряки командного состава уже подтверждают/повышают квалификацию/звание по новой процедуре в Администрации судоходства.
На сегодня по новой процедуре услуги по дипломированию получили 20 000 человек командного состава.
Более 7000 моряков подали заявление онлайн средствами портала "Дія".