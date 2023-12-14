Дипломирование моряков: новые правила распространили на рядовой состав

Дипломирование моряков по новым правилам расширили на матросов, коков, боцманов, судовых электриков и мотористов.

Об этом сообщает Минвосстановления.

"С сегодняшнего дня моряки рядового состава судов также смогут получить квалификационные документы. Это стало возможно после утверждения приказа Министерства восстановления от 05.09.2023 № 784 "Некоторые вопросы дипломирования лиц рядового состава экипажей морских судов"", - говорится в сообщении.

Новые правила теперь распространяются на должности:

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вахтенного матроса;

квалифицированного матроса;

вахтенного моториста;

квалифицированного моториста;

судового электрика;

судового повара;

боцмана.

Отмечается, что сейчас стартовал прием документов в бумажной форме. Но впоследствии процедуру можно будет пройти через "Дію".

Напоминаем:

С начала 2023 года моряки командного состава уже подтверждают/повышают квалификацию/звание по новой процедуре в Администрации судоходства.

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На сегодня по новой процедуре услуги по дипломированию получили 20 000 человек командного состава.

Более 7000 моряков подали заявление онлайн средствами портала "Дія".