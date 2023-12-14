Результаты саммита COP28: мир договорился сократить использование ископаемого топлива

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Представители почти 200 стран на климатическом саммите COP28 в среду, 13 декабря, договорились начать сокращение глобального потребления ископаемого топлива, чтобы предотвратить худшие последствия изменения климата.

Об этом пишет Reuters.

"Соглашение, заключенное в Дубае после двух недель ожесточенных переговоров, имело целью послать мощный сигнал инвесторам и политикам о том, что мир един в своем стремлении порвать с ископаемым топливом, что, по словам ученых, является последней надеждой на предотвращение климатической катастрофы", - отмечает издание.

Перед этим сообщалось, что конференцию ООН по вопросам изменения климата (COP28) продолжили в связи с тем, что ее участники не смогли согласовать итоговое заявление во вторник, 12 декабря.

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Основным пунктом разногласий было отношение участников конференции к закреплению в итоговом документе обязательства добиваться полного отказа от ископаемых источников энергии, то есть угля, нефти и газа. На принятии этого решения настаивали прежде всего Германия, Евросоюз и США. Против выступали, среди прочих, страны - члены ОПЕК Саудовская Аравия и Россия.

Как добавляет Reгters, более 100 стран настойчиво лоббировали включение в соглашение COP28 четких формулировок относительно "постепенного отказа" от использования нефти, газа и угля, но столкнулись с мощной оппозицией со стороны возглавляемой Саудовской Аравией группы производителей нефти ОПЕК, которая заявила, что мир может сократить выбросы, не отказываясь от конкретных видов топлива.

Эта борьба привела к тому, что некоторые аналитики опасались, что переговоры зайдут в тупик.

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Президент COP28 Султан аль-Джабер назвал соглашение "историческим", но добавил, что его настоящий успех будет в его реализации.

"Мы - это то, что мы делаем, а не то, что мы говорим. Мы должны предпринять шаги, необходимые для того, чтобы превратить это соглашение в реальные действия", - добавил он.

Отмечается, что члены Организации стран-экспортеров нефти контролируют почти 80% доказанных мировых запасов нефти, а также около трети мировой добычи нефти, и их правительства в значительной степени полагаются на эти доходы.

Зато крупные островные государства, уязвимые к климатическим изменениям, были одними из самых активных сторонников поэтапного отказа от ископаемого топлива и имели поддержку крупных производителей нефти и газа, таких как США, Канада и Норвегия, а также Европейского Союза и десятков других правительств.

Однако участники достигли консенсуса - окончательное соглашение заключается в "упорядоченном и справедливом переходе от ископаемого топлива в энергетических системах, чтобы достичь чистого нуля к 2050 году".

Всего в документе приведены восемь климатических действий, которые участники саммита считают необходимыми для сокращения выбросов и удержания роста глобальной температуры в пределах 1,5 градусов. В частности, участники COP28 призывают к 2030 году утроить объем использования возобновляемых источников энергии.

"Это момент, когда многосторонность фактически объединилась, и люди приняли во внимание индивидуальные интересы и попытались определить общее благо", - заявил после принятия соглашения посол США по вопросам климата Джон Керри.

В то же время ведущий переговорщик от Альянса малых островных государств Анне Расмуссен раскритиковала соглашение как неамбициозное.

При этом конвенция об изменении климата требует от государств принять меры для уменьшения "опасного воздействия человеческой деятельности на климат", стабилизации уровня выбросов парниковых газов и таким образом предотвратить климатический кризис.

Несмотря на то, что в документе не содержится конкретных требований по отказу от ископаемого топлива, все же исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН по изменению климата Саймон Стил назвал соглашение "началом конца" эпохи ископаемого топлива.

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Экономическая правда