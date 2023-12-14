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Абонентам "Киевстар" советуют сменить все пароли

Четверг, 14 декабря 2023, 16:45 - Лия Ильченко

Учитывая недавнюю мощную атаку на "Киевстар", пользователям оператора советуют сменить все пароли.

Об этом заявил соучредитель компании Cyber Unit Technologies Егор Аушев, сообщает NV.

"Если что-то происходит, то, чего вы не понимаете, не лишним будет сменить пароли на тех ресурсах, которыми вы пользуетесь. Регулярно происходят кражи данных. Мы находимся в состоянии войны, кибервойны, в частности", - отметил эксперт.

По его словам, от этого зависит безопасность как военных, так и рядовых граждан.

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"Это ваша личная безопасность, безопасность ваших родных, безопасность ваших друзей, родственников, военных, например. Потому что вас могут взломать, чтобы получить доступ к военным, или соцсетям вашим, и понять, где находится тот или иной человек. Каждый человек сейчас является элементом национальной киберустойчивости. Это важно помнить", - заявил эксперт.

"Любой человек является целью, мишенью для злоумышленников, для российских хакеров. Поэтому важно это вообще делать. Даже не потому, что что-то взломали, или украли какие-то данные, а просто потому, что если вы это не делали три месяца, то возьмите и поменяйте", - заявил соучредитель Cyber Unit Technologies.

Киевстар хакеры
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