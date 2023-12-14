Абонентам "Киевстар" советуют сменить все пароли

Учитывая недавнюю мощную атаку на "Киевстар", пользователям оператора советуют сменить все пароли.

Об этом заявил соучредитель компании Cyber Unit Technologies Егор Аушев, сообщает NV.

"Если что-то происходит, то, чего вы не понимаете, не лишним будет сменить пароли на тех ресурсах, которыми вы пользуетесь. Регулярно происходят кражи данных. Мы находимся в состоянии войны, кибервойны, в частности", - отметил эксперт.

По его словам, от этого зависит безопасность как военных, так и рядовых граждан.

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"Это ваша личная безопасность, безопасность ваших родных, безопасность ваших друзей, родственников, военных, например. Потому что вас могут взломать, чтобы получить доступ к военным, или соцсетям вашим, и понять, где находится тот или иной человек. Каждый человек сейчас является элементом национальной киберустойчивости. Это важно помнить", - заявил эксперт.

"Любой человек является целью, мишенью для злоумышленников, для российских хакеров. Поэтому важно это вообще делать. Даже не потому, что что-то взломали, или украли какие-то данные, а просто потому, что если вы это не делали три месяца, то возьмите и поменяйте", - заявил соучредитель Cyber Unit Technologies.