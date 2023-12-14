Болгария занялась устранением лазейки, которая принесла России миллионы евро от продажи нефти

Болгария пытается устранить лазейку в санкциях против России, которая помогла стране-агрессору транспортировать нефть на болгарский нефтеперерабатывающий завод и, после переработки в дизельное топливо или бензин, далее легально импортировать эти продукты по миру.

Об этом сообщает Politico.

В целом, исключение, сделанное для Болгарии, принесло России 2 млрд евро доходов от экспорта нефти с момента введения санкций, что, как оценивается, привело к уплате Москве 1 млрд евро налогов.

Эта торговля была легальной, поскольку Болгария получила единственное в своем роде исключение из запрета ЕС на импорт российской нефти морским транспортом, подпадающей под действие санкций. Евросоюз предоставил Болгарии исключение, чтобы защитить страну от резких скачков цен на топливо. Между тем, эта лазейка также позволила Москве получить значительные прибыли.

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Отказ Болгарией от этого исключения, хотя и планировался ранее, но процесс двинулся лишь после того, как издание Politico сообщило, что Болгария импортировала российскую нефть выше предельной цены G7 и ЕС с августа по октябрь, принеся Кремлю сотни миллионов евро прямых налогов.

После соответствующей публикации, правительство Болгарии объявило о планах прекратить пользование этим исключением из-под санкций ЕС с 1 марта 2024 года, вместо предыдущего, самостоятельно установленного крайнего срока - 31 октября.

"А в среду болгарские законодатели начали процесс превращения этого плана в закон: экономический комитет парламента проголосовал за это предложение. Однако в законопроекте не было ни одного упоминания о предельных ценах", - отмечается в сообщении.

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Ранее также было опубликовано совместное расследование Global Witness, Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) и Центра изучения демократии (CSD), которое показало, что крупнейший НПЗ Болгарии - тайно помогает России продавать нефть на мировых рынках.

Речь идет о Neftochim Burgas, принадлежащем российской компании "Лукойл".

Burgas не только создал черный ход для российской нефти в ЕС. Нефтеперерабатывающий завод также экспортирует продукцию в другие юрисдикции, в которых применено эмбарго в отношении российской нефти, таких как Соединенные Штаты. Данные судоходства показывают, что в этом году США импортировали более 70 000 тонн нефтепродукта из Burgas.

При этом, Кремль получает двойную выгоду от организованной через Burgas торговли: один раз в виде налогов, взимаемых с производства и экспорта нефти, купленной нефтеперерабатывающим заводом, и второй раз - от налогов, которые платит "Лукойл", вторая по величине компания России и конечный владелец 99% нефтеперерабатывающего завода Neftochim Burgas.

Как известно, Болгария и несколько других стран Евросоюза освобождены от запрета ЕС на импорт российской сырой нефти до конца 2024 года.

В конце сентября парламент Болгарии одобрил постановление о постепенном прекращении импорта российской сырой нефти уже до октября 2024 года.

Ранее парламент Болгарии поддержал законопроект, согласно которому порт "Росенец", находящийся в концессии российской компании "Лукойл", вернется под контроль государства. Впоследствии президент Болгарии Румен Радев направил в Конституционный суд запрос на проверку прекращения этой концессии.