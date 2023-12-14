Нацбанк не видит оснований для "печати" денег

Национальный банк пока не видит оснований для эмиссионного финансирования, но не исключает его необходимости в будущем.

Об этом сказал глава НБУ Андрей Пышный во время прессбрифинга.

"Мы не видим оснований для возобновления монетарного финансирования. Так мы видим, что риски ритмичности финансирования реализовались в известной степени. При этом состоялся второй успешный пересмотр программы МВФ. Фундаментом программы является заверение донорской коалиции о предоставлении достаточного уровня финпомощи, чтобы сбалансировать бюджет", - отметил руководитель регулятора.

Он добавил, что на будущее в НБУ будут рассматривать ситуацию, учитывая те вызовы, которые будут стоять, и нарабатывать варианты решения.

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Глава НБУ подчеркнул, что согласно текущим договоренностям между Нацбанком и Минфином, возврат к денежной эмиссии - это крайняя мера.

Напоминаем:

Украина 14 декабря получила третий транш финансирования на сумму около 900 миллионов долларов Международного валютного фонда (МВФ).

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Экономическая правда