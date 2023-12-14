Маск планирует открыть университет математически-технического направления - Bloomberg

Американский миллиардер Илон Маск планирует открыть университет в Остине (штат Техас).

Об этом свидетельствуют данные налоговых деклараций благотворительной организации миллиардера The Foundation, передает Bloomberg.

Новое учебное заведение, получившее от Маска примерно на 100 млн долл, начнется с начальной и средней школы, ориентированной на STEM (популярное направление в образовании, охватывающее науки (Science), технологии (Technology), инженерию (Engineering) и математику (Mathematics).

Как только он заработает, он "в конечном итоге намерен расширить свою деятельность, чтобы создать университет, посвященный образованию на самом высоком уровне".

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Согласно заявке, поданной в октябре 2022 года и одобренной в марте, в университете будут работать "опытные преподаватели" и будет преподаваться традиционная учебная программа "наряду с опытом практического обучения, включая симуляции, тематические исследования, проекты изготовления/дизайна и лаборатории".

Планируется, что сначала обучение будет бесплатным. В будущем оплату введут и в школе, и в университете, однако ученикам предоставят стипендии.

Согласно заявке, в новой школе Маска STEM ожидали начальный класс из 50 учеников и нанять исполнительного директора, преподавателя и администратора. Доверенными лицами Фонда являются Джаред Бирчалл, глава семейного офиса Маска; Стивен Чидестер, налоговый адвокат Withersworldwide; и Рональд Гонг и Тереза Холланд, которые работают в семейном офисе Catalyst в Калифорнии.

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Экономическая правда