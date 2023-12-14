ИТ-услуги составляют наибольшую долю украинского экспорта - 41,5%

Несмотря на полномасштабную войну ИТ остается одним из крупнейших драйверов экономического развития Украины.

Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров со ссылкой на исследование сети IT Research - "Ukraine 2023: Адаптивность и устойчивость во время войны".

По словам вице-премьера, в 2023 году прогнозируемый объем экспорта будет на уровне 7 миллиардов долларов, что составляет 41,5% украинского экспорта.

При этом, количество украинских айтишников увеличивается.

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"За 2023 год имеем уже более 307 тысяч специалистов - это почти на 8% больше, чем в прошлом году", - отметил он.

Средняя зарплата в ИT - 2 630 долларов, что на 270 долларов больше, чем в 2022 году.

Больше всего специалистов в возрастной категории от 26 до 35 лет. Треть специалистов - женщины.

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"Продолжаем работать, чтобы превратить Украину в крупнейший ИТ-хаб Европы и стать лидерами в развитии цифровой экономики. Наша цель - увеличить долю ИT в ВВП страны до 10%", - подчеркнул вице-премьер.

Напоминаем:

IT Research - исследовательская сеть. С 2015 года по инициативе Львовского ИТ Кластера проводятся аналитические исследования ИТ-индустрии.

Исследование IT Research Ukraine 2023: Адаптивность и устойчивость во время войны реализовано Львовским ИТ Кластером в партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины и при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины". Сбор и анализ основных данных в рамках социологической части обеспечило Исследовательское агентство Fama.