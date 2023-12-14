НБУ оценил последствия кибератаки на "Киевстар"

По информации банков, кибератака на "Киевстар" привела лишь к частичным проблемам с работой части POS-терминалов торговой сети, работающих с использованием мобильной связи.

Об этом сообщает Национальный банк со ссылкой на совещание представителей системно важных банков с заместителем Председателя НБУ Алексеем Шабаном.

По информации банков, подавляющее большинство банкоматов и терминалов самообслуживания работают в штатном режиме. Бесперебойно работают банковские отделения. Безналичные расчеты осуществляются в штатном режиме.

Также нет сложностей в работе мобильных приложений банков, они стабильно функционируют, ведь в основном используют в процессе входа и для подтверждения операций не смс-сообщения, а другие элементы многофакторной аутентификации.

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Проблемы возникают только с работой части POS-терминалов торговой сети, работающих с использованием мобильной связи Киевстар.

Сейчас банки уже активно решают эту ситуацию - перенастраивают неработающие POS-терминалы на работу через других мобильных операторов или Wi-Fi.

В то же время Алексей Шабан обратил внимание банков на необходимость уточнения планов их непрерывной работы с учетом новых обстоятельств.

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"Мы с вами уже имеем опыт работы с резервными каналами связи, которыми оборудованы банковские отделения и центры обработки данных, поэтому предлагаю рассмотреть возможность реализации такого подхода совместно с операторами национальных розничных сетей и к работе банковской инфраструктуры, в частности POS-терминалов", - отметил он.

Заместитель Председателя НБУ также поблагодарил представителей банков за высокий уровень готовности к непредсказуемым событиям и обратил их внимание на меры безопасности для противодействия возможным кибератакам.

"Мы в течение 2022-2023 годов постоянно фиксируем кибератаки разного уровня сложности на объекты информационной инфраструктуры банков и небанковских финучреждений. Поэтому призываем участников финансового рынка быть бдительными, усиливать уровень информационной безопасности и соблюдать требования НБУ в этой сфере", - сказал он.

Также сообщается, что Национальный банк Украины работает в штатном режиме, в частности все информационные и платежные системы НБУ.

Центр киберзащиты Национального банка вместе с соответствующими подразделениями финучреждений принимают все возможные меры реагирования и противодействия возможным кибератакам.

Функционирует система оперативного обмена информацией, рекомендациями и опытом с целью обеспечения киберзащиты финансовых учреждений, нарабатываются методы, инструменты и рекомендации по противодействию кибератакам, обеспечивается соответствующее взаимодействие с другими субъектами национальной системы киберзащиты.